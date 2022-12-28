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В России за год подорожали и немного подешевели б/у автомобили

От: Алиса Шашкова
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2022 год кардинально изменил ситуацию на российском и региональном авторынках, став настоящим испытанием для всех сфер экономики и услуг. Серьезный удар на себе испытали как автодилеры, так и покупатели автомобилей. Журналисты издания «NGS24» решили подвести итоги этого года, раскрыв, как менялись цены на б/у-машины в России.

Интернет-газета приводит слова главы сервиса по подбору автомобилей Check Auto Алексея Гудкова, который отметил, что автомобили в стране начали дорожать в конце февраля. При этом спрос на машины оставался высоким, а сами потенциальные покупатели опасались, что стоимость автомобилей увеличится еще сильнее. Спад на вторичном рынке был продемонстрирован только ближе к апрелю, когда цены опустились до значений начала февраля. 

Летом россияне стали чаще покупать праворульные автомобили без пробега, но с недавних пор они начали вновь дорожать. 

В конце сентября автомобили по объективным причинам вновь перестали покупать, однако спрос появился ближе к зиме. 

«На конец года автомобили до 1-1,5 миллиона рублей стоят примерно столько же, сколько на начало 2022 года», – отмечает эксперт NGS24 Алексей Гудков. 

При этом более дорогие предложения (от 3 до 5 миллионов рублей), напротив, подешевели, поскольку в России появилось гораздо больше выгодных вариантов, включая покупку машин из Казахстана, Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и так далее из-за более выгодного курса рубля к доллару. 

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