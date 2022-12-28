 «УАЗ» показал, как могла бы выглядеть принципиально новая «Буханка»

О необходимости глубокой модернизации, а по своей сути попросту замены устаревшей модели УАЗ-452 на новую говорят уже давно. Тем не менее, производство «Буханки» продолжается. Однако периодически Ульяновский автозавод демонстрирует иллюстрации футуристичного грузовичка, который мог бы оказаться заменой легендарной советской модели.

Пресс-служба «УАЗ» выложила в Сеть рендеры, автором которых является независимый дизайнер Андрей Давыдов. На них «Буханка» предстала в полностью новом, современном обличии, а также как минимум в одной спецверсии.

Если присмотреться к опубликованным наброскам, то в экстерьере виртуальной «УАЗ Буханка» можно найти немало сходств с классическим семейством микроавтобусов УАЗ-450 и грузовичков 452. Главным образом речь идет о бескапотной компоновке.

При этом иллюстрации автомобильного художника Давыдова включают в себя такие интересные решения, как светодиодную оптику, расширенную колею и стильный обвес. Кроме того, автор рендеров продемонстрировал не только обычный вариант вездехода, но еще и его бортовую версию.

Напомним, оригинальная «Буханка» сходит с конвейера Ульяновского автозавода уже более 50 лет (с 1965 года). За этот существенный период времени серьезных конструктивных и внешних изменений модель так и не претерпела.

Актуальный автомобиль комплектуется 2,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 112 лошадиных сил и 198 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 5-скоростная МКПП и система полного привода. Цены на «Буханку» сейчас стартуют с отметки в 1 миллион 280 тысяч рублей.