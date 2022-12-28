У внедорожника Tank 300, который появится в России, теперь есть две новые спецверсии

Компания Tank, принадлежащая концерну Great Wall, подготовила несколько спецверсий своего самого компактного на данный момент внедорожника с индексом «300». Эта новость интересна российским читателем тем, что такой «вездеход» в 2023 году доберется и до нашего рынка. И не исключено, что его варианты будут включать и новые версии.

Первое новое исполнение Tank 300 – модификация под названием Cyber Knight. В ее основе одноименный прототип, дебютировавший в апреле 2021 года. Автомобиль отличается оригинальным обвесом с дополнительным функционалом, включая вентиляционную прорезь в капоте, а также антикрыло.

Перемене подвергся и дизайн радиаторной решетки, которой досталась светящаяся полоса на уровне дневных ходовых огней. Что касается салона, то там перекрасили вставки в передней панели, а также на руле и центральном тоннеле. Изменению цвета подверглись также отделка сидений и дверных карт.

Для «геймерского» варианта Tank 300 Cyber Knight заявлен 2-литровый 227-сильный «наддувный» мотор, агрегатированный восьмискоростной трансмиссией и системой полного привода. Суммарно с конвейера сойдет 7 тысяч таких внедорожников. За них собираются просить от 350 тысяч до 370 тысяч юаней или 3 миллиона 400 – 3 миллиона 600 тысяч рублей по текущему курсу.

Другое исполнение Tank 300 ориентировано на бездорожье. Его имя – Iron Cavalry 02. Автомобиль окажется еще более уникальным, поскольку его тираж составит всего 1000 единиц.

Главная изюминка этой версии – внедорожные опции. В их числе: электрическая лебедка и шноркель, работающие от электропривода, а также специальные амортизаторы с восьмидиапазонной регулировкой демпфирования.

Двигатель такой же, как у Tank 300 Cyber Knight, а цена составляет 302 тысячи 800 юаней или 2 миллиона 950 тысяч рублей.