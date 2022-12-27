Названы автомобильные бренды, которые еще остались в России

Какие автобренды по-прежнему представлены на российском рынке рассказали журналисты издания «AutoNews».

С весны этого года на авторынке страны произошли масштабные перемены. Ряд компаний принял решение его покинуть, а часть передал собственные предприятия за символические суммы. Другие же приняли решение не только не уходить, но и нарастить присутствие (речь о китайских брендах).

На конец 2022 года в России продолжает работать дилерская сеть Audi, которая на данный момент ввозит машины самостоятельно по параллельному импорту. К примеру, недавно до автосалонов марки из Ингольштадта добрался кроссовер Q5, собранный в Китае.

BMW больше не собирает автомобили на заводе «Автотор» в Калининграде, а официальные поставки машин поставлены на паузу. Но официальное представительство компании и суббренда Mini продолжает работать. Автомобили BMW в страну хоть и поступают, но обходными путями.

Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi владеют заводом в Калужской области, который с весны не собирает автомобили. Однако официальных сообщения о возможном сворачивании деятельности пока не поступало, а некоторые дилеры привозят машины из-за границы по параллельному импорту.

Примерно то же самое делают в Hyundai Genesis и Kia, перспективы ведения бизнеса которых в России сейчас остаются туманными.

Volvo также хранит молчание, тогда как владеющий им концерн Geely напротив расширяет поставки.

Аналогичная ситуация складывается и с компанией Haval. Среди других марок, которые пока продолжают работать в России, журналисты указывают: Jaguar и Land Rover, Mazda, Nissan, Renault, Toyota, Lexus, Volkswagen и Skoda. Правда в случае с каждым из них речь идет исключительно о поставках по параллельному импорту.