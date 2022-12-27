Электрический «Москвич 3е» оказался намного дороже бензинового

Накануне стало известно о том, что электрический кроссовер «Москвич 3е» поступит в продажу до конца 2022 года. А теперь выяснилось, сколько он стоит. «Батарейный» вседорожник возрожденного советского бренда оказался одним из самых дорогих легковых автомобилей в России.

Согласно информации, которую раскрыл ряд дилерских центров, ответственных за актуальные и будущие продажи «Москвичей», паркетник «3е» оценен столичным автопроизводителем в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

Для сравнения, бензиновый аналог этого же кроссовера, реализация которого уже стартовала, сейчас стоит почти на 80% дешевле – от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

Напомним, «Москвич 3е» будет комплектоваться 68-сильным электрическим двигателем, интегрированным в переднюю ось. Максимальная дальность хода модели составит 410 километров. С точки зрения оснащения «батарейный» кроссовер повторяет своего бензинового родственника.

В его арсенал входят: 17-дюймовые колесные диски, цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, светодиодные ДХО, а также камеры кругового обзора.

Отмечается, что рекомендованная автопроизводителем розничная цена в 3 миллиона 500 тысяч рублей может быть не окончательной. По всей вероятности, на конкретно эту модель «Москвича» будет действовать скидка по программе льготного автокредитования, которая должна составить около 925 тысяч рублей. Таким образом, итоговая цена машины будет равна 2 миллиона 575 тысячам рублей, что все резано окажется на полмиллиона рублей дороже, чем в случае с бензиновым «Москвич 3».