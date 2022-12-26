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Dongfeng начал продажи обновленного фургона-конкурента JAC Sunray

От: Алексей Шмидт
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Компания Dongfeng продолжает развивать собственную линейку фургонов. Очередным пополнением в нем стало появление семейства Yufeng, которое спроектировано для того, чтобы навязать конкуренцию популярной модели JAC Sunray.

Фактически Dongfeng Yufeng представляет собой глубоко модернизированную версию одноименной модели, которая больше подходит для собственных целей. Для покупателей предложат целую линейку версий с возможностью кастомизации.

К примеру, покупатель сможет выбирать двигатель, грузоподъемность, длину колесной базы, а также высоту крыши, типы привода и кузова.

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В отличие от того же заднеприводного JAC Sunray, который хорошо известен на российском рынке, Dongfeng Yufeng может быть только переднеприводным. Обновленная модель дебютировала в версии 7-местного короткобазного минивэна со «средней крышей и передней ведущей осью». Такой однообъемник обладает колесной базой в 3100 мм, а его длина от бампера до бампера составляет ровно 5 метров.

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Покупателям переднеприводных пассажирских версий предложат два варианта двигателей: 2- и 2,3-литровые турбодизели на 136 и 143 лошадиные силы соответственно.

Для 6-метровых грузовых фургонов полной массой 4,5-тонны с 2-скатной задней осью и задним приводом можно будет выбрать только первый агрегат. Трансмиссия – безальтернативная шестискоростная МКПП. 

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Цены на обновленный Dongfeng Yufeng в зависимости от исполнения варьируются в пределах 118 тысяч 800 – 160 тысяч 800 юаней или 1 миллион 180 – 1 миллион 600 тысяч рублей.

Об экспортных планах китайская марка пока умалчивает, а в российской линейке этого бренда пока фургонов нет от слова «совсем».

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