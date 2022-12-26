Автоматическая трансмиссия, ESP и новая модель Lada B-класса. Раскрыты планы «АвтоВАЗа» на 2024 год

Издание «Лада.Онлайн» подвело итоги 2022 года для компании «АвтоВАЗ», а также раскрыло планы российского автогиганта даже не на 2023, а на 2024 год, поскольку основные новинки придутся как раз на него.

Первое, на что обратили внимание журналисты, «АвтоВАЗ» активно работает над новой линейкой автомобилей B-класса. Новинка должна сменить в модельном ряду Lada нынешнего бюджетника Granta. Старт продаж нового семейства, которое включит в себя как седаны, так универсал и его кросс-версию, намечен на конец 2024 года.

На 2024 год «АвтоВАЗ» наметил возвращение и автоматических трансмиссий, поставки которых в Россию будут осуществляться из дружественных стран. Это приведет к тому, что Lada Vesta, производство которой возобновится весной 2023 года, будет продаваться только с механической коробкой передач.

Кроме того, в 2024 году автомобили Lada вновь начнут комплектоваться системой контроля устойчивости (ESP/ESC), а система ABS в них появится чуть раньше – уже в следующем году.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что «АвтоВАЗ» принял решение отказаться от проекта нового поколения внедорожника Lada Niva. Автомобиль проектировался при поддержке тогдашнего партнера отечественного автогиганта Renault Group, однако этой весной французская сторона вышла из сделки.

Предполагалось, что новую «Ниву» спроектируют на модульной платформе CMF-B с большим количеством иностранных комплектующих. Разумеется, в нынешних обстоятельствах реализовать этот проект оказалось бы крайне сложно.