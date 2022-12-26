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В Китае создали самый маленький в мире кабриолет: его оценили очень дорого

От: Ростислав Архипов
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Компания Wuling приступила к приему заказов на самый компактный кабриолет в мире. Машина получила название Mini EV Cabrio и будет продаваться под суббрендом Hongguang. Главная особенность автомобиля заключается в его небольших размерах – около трех метров, а также цене.

Официальный дебют кабриолета Wuling состоялся примерно четыре месяца назад, но на том мероприятии никаких подробностей о новинке так и не раскрыли. Появились они только сейчас, после того, как производство Mini EV Cabrio стартовало. Маленький кабриолет, заявленный как автомобиль для молодежи, получил сразу три цвета кузова: черный, небесно-голубой, а также изумрудно-зеленый. 

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Агрегатную линейку покупателям модели выбирать не придется. Всем машинам положен одинаковый литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 26,5 кВт/ч, а также 41-сильный электромотор с крутящим моментом 110 Нм, установленный на задней оси. Снаряженная масса Mini EV составит 925 кг.

Несмотря на компактный кузов у новинки Wuling имеется все, что необходимо для полноценного кабриолета – речь идет как о дугах безопасности, так и о кофре для мягкой крыши и даже сервоприводе. 

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Длина машины от бампера до бампера составляет 3059 мм. Уже в базовый вариант оснащения модели входят: светодиодная оптика, кондиционер, отопитель, камера заднего вида и акустическая система. 

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Цены на Hongguang Mini EV Cabrio уже раскрыты и оказались удивительными. Стоимость машины составила 99 тысяч 900 юаней или около 1 миллиона рублей, что сделало его одним из самых доступных кабриолетов в мире. 

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