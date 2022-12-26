Электрокроссовер «Москвич 3e»: назначена дата старта продаж

Спустя почти неделю после раскрытия цен на бензиновый кроссовер «Москвич 3» стала известна дата начала продаж электрического исполнения этой модели с индексом «3e». Автомобиль должен стать доступен для покупателей 26 декабря. Несмотря на это обстоятельство пока официальных подробностей о новинке нет. Впрочем, определенные технические сведения все же известны.

Так, например, уже понятно, что комплектоваться «Москвич 3е» будет электрическим мотором SY Power TZ200XSIEM1. Его максимальная отдача равна 68 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 340 Нм. В паре с агрегатом будет работать тяговый аккумулятор Sinoev 21011S4C4 на 187 Ач, обеспечивающий модели запас хода около 400 км.

«Думаю, что машина достойная. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрический автомобиль», – заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Суммарный объем производства электрического «Москвич 3е» до конца 2022 года должен составить всего 200 экземпляров, однако на 2023-й планы более глобальные – собрать 10 тысяч «батарейных» кроссоверов Московского автозавода.

На первом этапе машины будут собирать методом крупноузловой сборки – готовые автомобили частично разберут в Китае (ведь фактически «Москвич 3е» – это китайский JAC Sehol E40X), а затем вновь соберут, но уже на территории России. Постепенно планируется локализация компонентов для выпуска таких автомобилей, но она может растянутся на годы.

О ценах, разумеется, пока речи не идет. Зато известен прайс-лист на бензиновый «Москвич 3». За него будут просить минимум 1 миллион 970 тысяч рублей.