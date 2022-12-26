Представлен большой кроссовер Nio ES8 NT2

Китайская автомобильная компания Nio провела официальную презентацию новой модели ES8 NT2. В рамках дебюта автомобиля руководитель марки Ли Бинь (Li Bin) пошутил, что этот кроссовер гораздо лучше любого минивэна, который бренд Nio когда-либо создаст (очевидно, что речь идет о постоянных вопросах к главе компании о сроках появления такого автомобиля).

Nio ES8 NT2 представляет собой среднеразмерный вседорожник. Его длина составляет 5099 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1750 мм, а размер колесной базы равен 3070 мм. Салон модели рассчитан сразу на шесть седоков – для всех них предусмотрены индивидуальные кресла.

Никаких подробностей о том, что за силовая установка скрывается под капотом ES8 NT2, пока нет. Разумеется, для того, чтобы обеспечить достойную динамику столь крупному SUV (на разгон с места до 100 км/ч он тратит 4,1-секунды) мощность электромоторов должна быть выше, чем у его родственника EC7 (у того она равна 653 «силам»).

Из других особенностей кроссовера стоит выделить использование инженерами цельномалюминиевого кузова, а также наличие отличного коэффициента аэродинамического сопротивления Cx 0,25.

С точки зрения оснащения Nio ES8 NT2 является копией младшей модели EC7. У нее новинка позаимствовала лидар и несколько камер на крыше, а также дисплеи диагональю 12,8- и 16-дюймов в салоне.

Тяговых батарей на выбор может быть три – емкостью 75 кВт/ч (запас хода 465 км), 100 кВт/ч (запас хода 605 км) и 150 кВт/ч (запас хода 900 км). Цены на автомобиль уже объявлены. За первый вариант будут просить от 75 тысяч 500 долларов (5 миллионов 300 тысяч рублей), за второй – от 83 тысяч 800 до 91 тысячи 300 долларов (5 миллионов 900 – 6 миллионов 400 тысяч рублей), а за третий – более 100 тысяч долларов (дороже 7 миллионов рублей).

Поставки первых Nio ES8 NT2 в КНР стартуют в июне 2023 года.