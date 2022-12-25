В России появятся новые седаны Volkswagen Passat из КНР

Речь идет о популярном бизнес-седане VW – Passat. Предполагается, что в дилерских центрах страны автомобиль появится уже совсем скоро. Правда это будут отнюдь не немецкие автомобили, а машины, выпущенные в Китае.

Первая партия «поднебесных» Passat уже находится на пути в РФ. Количество автомобилей в ней исчисляется десятками. Разумеется, речь идет не об официальных поставках, а о ввозе машин по системе «параллельный импорт», в которой согласие автопроизводителя на осуществление такой операции не требуется.

VW Passat из КНР является самым крупным седаном в глобальной модельной линейке Volkswagen. Длина машины дебютировавшей в 2018 году составляет 4933 мм. В качестве платформы 4-дверка использует модульную архитектуру MQB.

Приводит в движение китайские «Пассаты» 2-литровый бензиновый мотор, выдающий 186 лошадиных сил. Связку ему составляет 7-скоростная роботизированная трансмиссия DSG.

В Россию везут автомобили в самой дорогой комплектации, носящей название Luxury. Такие седаны оснащаются системой автоматической парковки, беспроводной зарядкой для гаджетов, адаптивным «круизом», а также передними сиденьями с функцией подогрева и вентиляции.

Выпуском китайских Passat занимается совместное предприятие SAIC-Volkswagen в «Поднебесной». Что касается порядка цен, то они в случае с этой моделью будут начинаться с отметки в 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Для сравнения, ранее эта модель VW продавалась на российском рынке минимум за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Таким образом, разница в прайс-листах между автомобилями составляет около 1 миллиона рублей.