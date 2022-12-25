Новый седан Lada Vesta Sport NG: появилось первое фото

Компания «АвтоВАЗ» представила обновленную версию модели Lada Vesta, получившую приставку к названию NG, еще этой осенью. Впрочем, тогда дебютировало не все семейство, а только седаны и универсалы с их кросс-версиями.

О том, сохранится ли у «Весты» ее самое дорогое исполнение – Sport – с тех пор не сообщалось. Но, похоже, работы над этим проектом все же ведутся. По крайней мере об этом говорит недавно появившаяся в Сети фотография.

Снимком прототипа Vesta NG поделился паблик в соцсети «ВКонтакте» под названием «Avtograd News». По информации авторов этого сообщества, обновленная Vesta NG Sport получила новую силовую установку и пересмотренную подвеску.

При этом сведений о том, когда стартуют продажи модернизированной оспортивленной «Весты», пока нет. Если это и произойдет, то только после того, как Vesta NG в обычных вариантах встанет на конвейер. А перезапуск производства таких машин намечен на первую половину 2023 года.

Lada Vesta Sport – дорестайлинговая версия

Напомним, дореформенная Lada Vesta Sport использовала множество компонентов бывшего партнера «АвтоВАЗа» – Renault Group. Автомобиль комплектовался 16-клапанным атмосферным мотором рабочим объемом 1,8-литра мощностью 145 лошадиных сил. Связку ему составляла 5-скоростная механическая трансмиссия.

«Спортивный» седан до последнего времени оставался самой дорогой моделью в линейке компании «АвтоВАЗ». Согласно последней версии рекомендованных розничных цен на сайте Lada стоимость Vesta Sport стартует с отметки в 1 миллион 597 тысяч 900 рублей.