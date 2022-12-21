Кроссовер «Москвич 3» оценили почти в 2 млн рублей

Московский автомобильный завод «Москвич», недавно начавший производство первой своей модели после возрождения в стенах экс-предприятия Renault Russia, раскрыл ее стоимость. Кроссовер «Москвич 3» был оценен минимум в 1 миллион 970 тысяч рублей. Продажи новинки стартуют в Москве и регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) уже в декабре, а до остальных субъектов РФ автомобиль доберется в 2023 году.

«Москвич» предложат покупателям сразу с пятью вариантами цвета кузова: белый, черный, серый, красный и голубой.

Двигателей для моделей заявлено два – оба бензиновые. Рабочий объем первого (атмосферник) равен 1,6-литрам, а мощность 109 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная МКПП. Альтернатива – турбомотор на 150 «сил», агрегатированный той же «механикой» или вариатором. Привод во всех случаях может быть исключительно передним.

В арсенал первой модели Московского автозавода войдут: 17-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше, USB-разъемы, люк с электрическим приводом в крыше, электромеханический стояночный тормоз с функцией AutoHold, камера заднего вида и многое другое.

Внутри кроссовера с индексом «3» можно расчитывать на 2-уровневую центральную консоль, верхнюю часть которой выделили для установки 10,25-дюймового экрана мультимедии, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay/Android Auto, а нижнюю – под блок управления климатом.

Первые дилерские центры, которые займутся продажами автомобилей «Москвич», уже выбраны. На сегодняшний день их 11 и все они расположены в Москве либо в ЦФО. Следующих партнеров Московского автозавода будут искать в крупных городах-миллионниках, но список из них объявят только в 2023 году.