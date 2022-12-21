В России появился кроссовер Haval Monster: он стоит дороже 2 миллионов рублей

Серийное исполнение китайского концепта Haval XY, получившее название Shenshou (Beast или Monster), дебютировало на родине в конце прошлого года. Кроссовер считается самым продвинутым в линейке бренда. Автомобиль пользуется большим спросом в Китае, а теперь его можно заказать и в России.

Нет, речи об официальных поставках не идет. Машины готовы ввезти частные компании по «параллельному импорту». Такие объявления стали появляться на отечественных маркетплейсах. При этом отдельного раздела у этой модели на таких сайтах нет. Машину приходится искать в графе Haval Jolion.

Напомним, кроссовер Haval Shenshou (он же Beast или Monster в зависимости от варианта перевода) построен на модульной платформе, которая лежит в основе того же Haval Jolion – L.E.M.O.N.

Длина китайского кроссовера составляет 4780 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм.

Внутри установлен экран внушительных размеров, отвечающий за мультимедийные возможности, а также цифровая комбинация приборов.

В арсенал модели входят: система бесключевого доступа в салон, система кругового обзора, круиз-контроль, люк в крыше и многое другое.

Компании, занимающиеся ввозом машин из Китая, предлагают покупателям оформить предзаказ на переднеприводные кроссоверы, оснащенные 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиные силы. Впрочем, существует и вариант с заказом полноприводных «Монстров», но уже с 2-литровым 224-сильным двигателем. Связку обоим агрегатам составляет 7-скоростная роботизированная трансмиссия.

Стоимость самого доступного варианта на сайтах, специализирующихся продажами автомобилей, составляет 2 миллиона 200 тысяч рублей, тогда как наиболее мощные кроссоверы оценены минимум в 3 миллиона рублей.