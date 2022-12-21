Самый большой кроссовер Haval: появились первые фото салона

Компания Haval готовится к премьере своего самого крупного кроссовера, который получит статус флагмана марки. Официальное название модели еще не присвоено, поэтому пока она проходит под заводским наименованием P04.

Но если внешний облик модели уже более-менее известен, то как будет выглядеть салон новинки до сих пор было непонятно. Эта брешь была закрыта фотографиями, опубликованными в базе китайского минпрома.

Говорить о дизайне автомобиля пока сложно, поскольку прототип облачен в камуфляж. Единственное, что можно понять, взглянув на его снимки, у кроссовера будет головная оптика, роднящая его с пикапом Great Wall King Kong Poer. Кстати, у этой же модели новинка Haval позаимствует и платформу.

Схожие черты у двух вездеходов Great Wall можно обнаружить и в салоне. Причем настолько, что автомобили кажутся идентичными. Дефлекторы обдува, передняя панель и мультимедийная система Haval H04 – все они повторяют решения King Kong Power. Разница заключается лишь в иной компоновке тоннеля пола, но это вполне объяснимо, поскольку у пикапа нет версий с автоматической коробкой передач, а у H04 на точно будет.

Что касается двигателей, то для флагмана Haval обещают полностью новую гибридную силовую установку на базе мотора, который устанавливается на крупный внедорожник H9. Причем этот агрегат вряд ли окажется единственным для новинки.

Производством автомобиля займется предприятие в Цзиньмэне, где помимо прочего собирают внедорожник Tank 500, который в 2023 году должен появиться на российском рынке.