В Казахстане появился новый кроссовер Kia, который не добрался до России

Kia обещала привезти в Россию обновленный «паркетник» Soul, но теперь, очевидно, это вряд ли произойдет. Однако на рынке соседнего государства (в Казахстане) продажи модели уже успешно стартовали. Автомобиль присоединился к другой недавней новинке – реформенному флагманскому кроссоверу Hyundai Palisade, который до нас также до сих пор не доехал.

Обновленный Kia Soul был представлен весной этого года. Главные перемены в нем по сравнению с предшественником произошли в дизайне.

Новомодная 2-этажная головная оптика канула в Лету – на ее место пришли обычные фары, но выполненные в едином блоке. Кроме того, компактный корейский «паркетник» обзавелся иными бамперами и другой радиаторной решеткой, а также перелицованным салоном.

Внутри изменения свелись к появлению новых кнопок на рулевом колесе, а также слегка доработанного блока управления климатической системой.

На казахстанском рынке обновленный кроссовер Kia получил два бензиновых атмосферных двигателя. Базовый имеет рабочий объем 1,6-литра и выдает 123 лошадиные силы (151 Нм). Связку ему составляет классическая 6-скоростная автоматическая трансмиссия.

Самые дорогие «Соулы» оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 149 «сил» и 180 Нм, агрегатированным вариатором IVT. Привод, как и прежде, во всех версиях может быть только передний.

Комплектаций на выбор семь. Цены на автомобиль при пересчете на российскую валюту варьируются в пределах 1 миллиона 485 – 2 миллионов 10 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, дорестайлинговый кроссовер стоил у нас от 1 миллиона 829 тысяч 900 до 2 миллионов 509 тысяч 900 рублей.