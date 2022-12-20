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Кроссовер SsangYong Torres сделают электрическим и более проходимым

От: Алексей Шмидт
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Официальная премьера нового корейского кроссовера SsangYong Torres состоялась этим летом еще до того, как стало известно о том, что компания спасена от банкротства. На первых порах для автомобиля была заявлена только бензиновая полуторалитровая «турбочетверка» и полный привод, но уже тогда было объявлено, что у нового SUV SsangYong будет еще и электрическая модификация. О ней накануне стали известные первые подробности.

Электрический Torres должен дебютировал в 2023 году. Сейчас он проходит под заводским кодовым обозначением U100. Судя по первым фотографиям, автомобиль будет отличаться от бензинового вседорожника даже внешне. К примеру, передняя часть кузова прототипа облачена в плотный камуфляж, как бы намекающий на возможность серьезных изменений под ним. 

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Впрочем, в самой SsangYong пока не спешат подтверждать возможность больших перемен в экстерьере своей новоиспеченной модели, отмечая, что вся работа над ее дизайном сводится к оптимизации конфигурации кузова для снижения аэродинамического сопротивления. Если верить их словам, то дизайнеры практически наверняка избавят электрический кроссовер от радиаторной решетки, а также установят на него другие колесные диски.  

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Предполагается, что помимо принципиально новой силовой установки Torres получит и более продвинутые внедорожные характеристики. Добиться этого удастся за счет внедрения в конструкцию модели новых систем, отвечающих за ее проходимость. 

Официальная премьера электрического SsangYong Torres может состояться осенью 2023 года, после чего должны начаться его продажи как на корейском, так и на мировом рынке. 

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