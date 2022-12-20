Очень большой пикап на базе Tank 500 отправлен в производство

Great Wall Shanhai Cannon представляет собой огромный и мощный пикап класса люкс. Его длина равна 5440 мм, ширина – 1991 мм, высота – 1924 мм, а колесная база растянулась аж до 3350 мм. Таким образом, с точки зрения габаритов автомобиль превосходит японский Toyota Hilux.

Премьера модели состоялась в августе этого года на автосалоне в Чэнду, а теперь стало известно, что премиальный «утилитарник» отправили в серию.

В основе Great Wall Shanhai Cannon лежит рамный внедорожник Tank 500, который в следующем году обещают привезти на российский рынок. Родство двух моделей заключается не только в технической части, но еще и в дизайне. Так, к примеру, в экстерьере люксового пикапа просматриваются общие черты как в передней части кузова, так и в салоне.

Предполагается, что новый пикап на базе Tank 500 от Great Wall получит сразу несколько версий, включая брутальную внедорожную компоновку и 6-колесный вариант 6×6, который сейчас проходит серию тестов (на фото ниже).

Двигатель для автомобиля заявлен только один – это 3-литровый 6-цилиндровый мотор с двумя турбинами. Его мощность составляет 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, а в качестве трансмиссии выступает 9-диапазонная коробка «автомат». Полный привод реализован посредством электромагнитной муфты «BorgWarner».

Кроме того, ранее стало известно о планах компании Great Wall отправить Shanhai Cannon на международный рынок. Таким образом, в перспективе пикап может добраться и до российского рынка, тем более, что суббренд Poer этого автогиганта, продающий пикапы, у нас уже представлен.