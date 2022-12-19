В Японии высоко оценили российские внедорожники UAZ Hunter

Несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей UAZ в Японию внедорожники марки продолжают поступать в «страну восходящего солнца» через компании, которые дорабатывают их для соответствия экологическим стандартам.

«На Западе УАЗ Хантер (он же УАЗ-3151) считается прочным, практичным и недорогим автомобилем», пишут журналисты японского издания Yahoo News Japan, но сетуют на то, что у них в стране таких машин сейчас немного.

Их ввозом ранее занимались официальные дистрибьюторы «Auto Riesen» и Le-Parnass», которые уменьшали дорожный просвет таких машин с 300 до 220 миллиметров. Делалось это напрямую из Владивостока, но с недавних пор в Японию поступают машины казахстанского производства.

Новые вводные привели к тому, что внедорожники Hunter для японских покупателей стали стоить дороже, чем местные вездеходы Land Cruiser Prado (4 миллиона против 3 миллионов 675 тысяч иен). Однако даже это обстоятельство не отбило охоту у них покупать российские автомобили.

Так, например, журналисты японской прессы отмечают, что местные жители ценят в «Хантере» его простоту и надежность.

«В случае возникновения неисправностей с помощью входящего в комплект набора инструментов и определенных знаний можно попытаться решить проблему самостоятельно», – говорится в статье «Yahoo News Japan».

Впрочем, не обошлось и без критики. Журналисты японского издания отметили, что по своей сути «Хантер» является автомобилем с устаревшим дизайном, который был основан на армейских джипах, поэтому о комфорте, безопасности и управляемости на асфальте в его случае можно забыть.