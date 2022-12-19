В России появился первый дилер китайских автомобилей Tank 

В декабре стало известно, что китайская марка Tank официально пришла в Россию, а Екатеринбург и Челябинск войдут в список из 9 городов, где откроются первые автосалоны этого бренда. На Урале официальным дилером «поднебесной» компании стала группа «Регинас», а в Челябинске автоцентр Tank занял площади экс-дилерского центра Nissan.

Компания Tank принадлежит концерну Great Wall, который уже на протяжении почти 20 лет работает на российском рынке. В последние годы компания представляет автомобили в России под суббрендом Haval, причем весьма успешно. Кроссовер этой марки Jolion в ноябре стал самой популярной иномаркой в стране.

2020-й год ознаменовался для Great Wall появлением еще одного суббренда – Wey, которая выпустила модель Tank 300, впоследствии ставшую самостоятельным брендом. Позже к ней присоединился более крупный внедорожник – Tank 500. В перспективе модельный ряд компании будет включать в себя пять семейств вездеходов разных размеров.

Все модели Tank являются рамными внедорожниками, оснащенными системой полного привода, «понижайкой» и блокировками дифференциалов. Внешне автомобили напоминают некоторые модели компании Jeep.

Как пишет челябинское издание «74», продажи машин бренда Tank в России должны начаться ближе к февралю 2023 года. Примерно к этому же времени компания объявит цены и комплектации дебютных внедорожников, которыми должны стать модели с индексами 300 и 500.

Импортировать в Россию машины будут напрямую из КНР. Вопрос о локализации их производства на предприятии Haval в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область) пока не стоит.