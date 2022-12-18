Changan выпустит новый стильный кроссовер под брендом Shenlan

Компания Changan готовится к началу производства нового кроссовера под собственной маркой Shanlan. Автомобиль получит название S7 и будет представлять собой стильный молодежный SUV, который предложат покупателям как в полностью электрической, так и гибридной версиях. Первые фотографии и подробности о новинке накануне появились в базе «поднебесного» Минпрома.

Согласно информации, заключенной в документации на новый вседорожник, Shenlan будет иметь длину 4750 мм, ширину – 1930 мм, высоту – 1625 мм, а размер его колесной базы составит 2900 мм.

Судя по первым фотографиям без камуфляжа автомобилю достанется футуристичный внешний облик с аэродинамическими формами, а также скрытые в кузове дверные ручки, зауженная светотехника и 19 или 20-дюймовые колесные диски.

Полностью электрическую версию кроссовера S7 предложат покупателям с 218-сильной силовой установкой. Гибридный вариант будет работать по последовательной схеме, где тяговому электродвигателю предстоит выдавать 258 «сил», а подряжающему через генератор батарею полуторалитровому бензиновому ДВС – 95 «скакунов». Максимальная скорость в обоих версиях Shenlan S7 будет ограничена на отметке в 180 километров в час.

В качестве платформы при проектировании модели использовалась модульная архитектура CHN, созданием которой занимались сразу три китайских концерна – Changan, Huawei и Ningde Times, поэтому авторы проекта обещают, что их новый вседорожник окажется максимально современной и продвинутой моделью.

Примечательно, но сроки премьеры Shenlan S7 пока не обозначены. Тем не менее, китайские СМИ уверены, что автомобиль дебютирует в течение 2023 года.