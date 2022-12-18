Представлен компактный электрический пикап Luaz

Исполнительный директор Luaz Motors Вадим Игнатов на своей странице в одной из популярных мировых соцсетей раскрыл подробности о новом проекте. Речь идет о компактном электрическом пикапе Luaz, который сейчас проходит серию испытаний.

По словам топ-менеджера, разработка автомобиля велась на протяжении последних пяти лет. Автор проекта хотел создать простой по конструкции «утилитарник», который будет максимально ремонтопригодным и недорогим в обслуживании. При этом начальная цена такого автомобиля должна быть невысокой, а движущей силой с учетом того, что на дворе 21-й век, стать – электричество.

Пикап Luaz будет предлагаться в двух версиях: Farmer с 2-местной кабиной и большим грузовым отсеком, а также City – с 4-местной кабиной и гораздо более компактным грузовым отсеком.

Визуально машине достанется максимально простой экстерьер с угловатыми формами и круглыми фарами, выполненными в духе оригинального ЛуАЗ-969, который выпускался с 1966 по 2002 годы.

Кузовные панели пикапа Luaz отформуют из пластика или композитных материалов. Кроме того, если верить словам автора проекта, модели достанется трансформируемая грузовая платформа с откидными боковыми и задними бортами.

Приводить в движение электрический пикап Luaz предстоит электрической силовой установке, подробности о которой пока не раскрываются.

Единственное, что на сегодняшний день о ней известно, она сможет похвастать высокой эффективностью, а также будет работать в паре с компактной и недорогой батареей, обеспечивающей неплохой по современным меркам запас хода.