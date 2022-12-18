Во Франции создали детализированную копию Lada Niva в масштабе 1:18

Французская компания Solido к 45-летнему юбилею российского внедорожника Lada Niva подготовила два варианта детализированных моделек, которые уже доступны для приобретения.

Первый представляет собой светло-палевую «Ниву» образца 1977 года. Цвет кузова внедорожника выбран неслучайно. Именно в него был окрашен первый серийный экземпляр этой модели.

Вторую модель показали в видеоролике на профильном YouTube-канале под названием «4×4 NIVA-TV» (ниже). В сюжете продемонстрирована распаковка тюнингованного внедорожника Vlada Niva Vagabund. Такой автомобиль существует в реальности – его выпуском занимается австрийское ателье Vagabund Moto, представившее эту модель еще в 2020 году.

На официальном сайте Solido модель указано, что модель представлена только в масштабе 1:18.

«Lada Niva – это автомобильная легенда. Этот маленький «защищенный от проколов» 4×4 также получил индивидуальную версию от Vagabund Moto. Дизайнеры этой компании решили переосмыслить «Ниву» в еще более совершенной внедорожную версии. Так родилась Vlada!», – говорится в описании модели на сайте Solido.

Известно, что у нее открываются передние двери, а салон выполнен с максимально возможной точностью по сравнению с оригиналом. Отдельно от внедорожника в коробке лежит экспедиционный багажник, на котором размещена имитация «запаски» и коробы для хранения инструментов и вещей, а также канистры с бензином, лопата и дополнительная светотехника.

Сколько стоит такая моделька ни в видеоролике, ни на сайте ее производителя не уточняется, но можно предположить, что совсем недешево.