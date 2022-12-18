Ford представил очень мощный 7,3-литровый атмосферный V8

Компания Ford продолжает расширять линейку силовых агрегатов, некоторые из которых могут похвастать невероятными по сегодняшним меркам рабочими объемами и мощностью. Одним из таких двигателей стал мотор, представленный на выставке в Индианаполисе Performance Racing Industry (там находится знаменитый американский мотор-спидвей).

Силовой агрегат V8 получил название Megazilla. Его рабочий объем составляет 7,3-литра, а максимальная производительность заявлена на отметке в 623 лошадиные силы и 5800 оборотов в минуту. Что касается пикового крутящего момента, то он равен 868 Нм при 3800 оборотов минуту.

Для того, чтобы мотор оставался прочным, инженеры Ford приняли решение сохранить в нем чугунный блок цилиндров, а также выставить степень сжатия на уровне 10,5 к 1.

В основе силовой установки Megazilla лежит бензиновый двигатель Godzilla с аналогичным рабочим объемом. У своего родственника новинка позаимствовала блок цилиндров, поэтому ее масса оказалась сопоставима с прародителем – 263 кг.

Увеличения мощности на 43% мотористам Ford удалось добиться за счет применения кованых поршней и шатунов, а также новой головки блока цилиндров, иного впускного коллектора и другой дроссельной заслонки.

Монструозный бензиновый двигатель сохранил характер своего исходника, поскольку почти 80% его крутящего момента остались доступны в широком диапазоне от 2 тысяч 500 до 6 тысяч оборотов в минуту.

Что касается моделей, которые могут примерить этот мотор, то информации о них пока нет. Впрочем, вполне вероятно, что ими окажутся пикапы Ford F-Series, Ford F-Series Super Duty или даже спорткары Mustang.