Новый кроссовер BMW превратят в лимузин

Компания BMW представила новый компакт-кроссовер X1 в начале лета этого года. С переходом в третью генерацию баварская модель обзавелась в том числе и электрической версией. А теперь выяснилось, что у нового X1 будет еще и удлиненная версия, предназначенная для Китая. Фотографии таких машин опубликовал «поднебесный» Минпром. На снимках растянутый BMW X1 показали как в версии sDrive20Li, так и sDrive25Li.

Разница в длине нового X1 для КНР по сравнению с глобальной моделью составит 116 мм, а колесную базу такого «паркетника» увеличат на 110 мм. Таким образом, «а-ля» кроссовер-лимузин от баварской марки окажется всего на 9 см короче глобального BMW X3.

Предполагается, что базовая версия X1 sDrive20Li будет комплектоваться полуторалитровым 4-цилиндровым мотором с двойным «наддувом». Ее отдача составит 156 л.с. У мирового X1 третьего поколения такого двигателя нет. А вот X1 sDrive25Li получит под капот 2-литровую 204-сильную «турбочетверку», которая является аналогом европейского исполнения xDrive23i, но без механического полного привода.

Выпуском растянутого «икс первого» займется совместное предприятие BMW-Brilliance в самом Китае. У «лимузинной» версии кроссовера будет сразу два варианта обвесов. Кроме того, для нее предложат выбрать декор и дизайн колесных дисков на свое усмотрение.

Сколько будет стоить растянутый X1 пока неизвестно, но его дореформенная модификация сейчас оценивается в Китае в сумму от 280 до 334 тысяч юаней (примерно 2 миллиона 600 – 3 миллиона 100 тысяч рублей).