Китайский Гелендваген по цене Kia – продажи стартовали

На российском рынке стартовали продажи нового внедорожника от компании BAIC. Автомобиль носит название BJ80 и внешне очень похож на немецкий вездеход Mercedes-Benz G-Class (Gelendwagen). Разумеется, это всего лишь визуальное сходство. Ничего общего между автомобилями нет. Более того, китайский Гелендваген стоит гораздо дешевле, чем оригинал.

Несмотря на то, что оснащение BJ80 совсем не такое богатое, как у G-Class, бедным назвать его также нельзя. В арсенал автомобиля входят: датчики давления в покрышках, камера заднего вида, а также «сонары», климатическая система, система бесключевого доступа в салон и возможность запуска двигателя с кнопки.

Двигателей на выбор покупателей предложено сразу два. Первым является «наддувный» 4-цилиндровый бензиновый 2,3-литровый агрегат, выдающий 250 лошадиных сил и 350 Нм. Альтернатива для него – 3-литровый бензиновый мотор мощностью 280 «сил».

Связку обоим вариантам двигателей составляет шестискоростная автоматическая трансмиссия, система полного привода и раздаточная коробка передач с «понижайкой».

Но самой главной «фишкой» BAIC BJ80 является даже не его дизайн, оснащение или внедорожные возможности, а цена. За машины с 250-сильным мотором просят от 3 миллионов 900 тысяч рублей. Более мощные внедорожники оценены минимум в 5 миллионов 580 тысяч рублей.

Продавцы китайских Гелендвагенов предупреждают, что поставки внедорожников осуществляются только под заказ, поэтому ждать их придется примерно полтора-два месяца.