В седане Geely Emgrand New, который появится в России, нашли японские технологии

Седаны Geely Emgrand когда-то очень давно продавались на российском рынке, но особых успехов с точки зрения спроса так и не добились. С тех пор китайская четырехдверка перебралась в четвертое поколение. Именно такой Emgrand решили разобрать блогеры с канала Dabiaoche, специализирующиеся на препарации местных автомобилей.
Начало обзора ознаменовалось ремаркой о том, что Emgrand четвертой генерации является дешевым автомобилем по китайским меркам, так что удивляться тому, что у нее нет газовых упоров на капоте, а также передовых технических решений с точки зрения конструкции силового агрегата, не стоит.
Двигатель, который устанавливается под капотом седана, имеет рабочий объем 1498 кубических см и разработан с оглядкой на «атмосферники» японских концернов. По своей архитектуре и ключевым параметрам мотор близок к продукции компании Mitsubishi, а система газораспределения и вовсе создавалась с оглядкой на разработки Toyota.
Что касается общей конструкции кузова Emgrand, то главной критике подверглись усилители бамперов модели, толщина которых оказалась всего 1,06 мм. Кроме того, не нашлось под пластиком и поперечной балки, которая используется для защиты пешеходов.
Впрочем, несмотря на определенные огрехи блогеры подтвердили, что автомобиль спроектирован грамотно, что позволило ему набрать 31 балл из 61 возможного. Такой результат является средним, однако с учетом ценовой категории автомобиля его можно считать достойным.
Примечательно, но вскоре Geely Emgrand 4 поколения может появиться и в России. В ноябре его представили в Беларуси по случаю 5-летия завода «БелДжи». Предполагается, что седан встанет на конвейер этого предприятия уже в 2023 году.