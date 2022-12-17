В седане Geely Emgrand New, который появится в России, нашли японские технологии

Седаны Geely Emgrand когда-то очень давно продавались на российском рынке, но особых успехов с точки зрения спроса так и не добились. С тех пор китайская четырехдверка перебралась в четвертое поколение. Именно такой Emgrand решили разобрать блогеры с канала Dabiaoche, специализирующиеся на препарации местных автомобилей.

Начало обзора ознаменовалось ремаркой о том, что Emgrand четвертой генерации является дешевым автомобилем по китайским меркам, так что удивляться тому, что у нее нет газовых упоров на капоте, а также передовых технических решений с точки зрения конструкции силового агрегата, не стоит.

Двигатель, который устанавливается под капотом седана, имеет рабочий объем 1498 кубических см и разработан с оглядкой на «атмосферники» японских концернов. По своей архитектуре и ключевым параметрам мотор близок к продукции компании Mitsubishi, а система газораспределения и вовсе создавалась с оглядкой на разработки Toyota.

Что касается общей конструкции кузова Emgrand, то главной критике подверглись усилители бамперов модели, толщина которых оказалась всего 1,06 мм. Кроме того, не нашлось под пластиком и поперечной балки, которая используется для защиты пешеходов.

Видео: YouTube-канал Autochina24

Впрочем, несмотря на определенные огрехи блогеры подтвердили, что автомобиль спроектирован грамотно, что позволило ему набрать 31 балл из 61 возможного. Такой результат является средним, однако с учетом ценовой категории автомобиля его можно считать достойным.

Примечательно, но вскоре Geely Emgrand 4 поколения может появиться и в России. В ноябре его представили в Беларуси по случаю 5-летия завода «БелДжи». Предполагается, что седан встанет на конвейер этого предприятия уже в 2023 году.