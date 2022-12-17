Обновленный Geely Coolray для России: раскрыты подробности

Компания Geely провела модернизацию своего популярного компактного кроссовера Coolray в Китае, где он с недавних пор носит название Binyue Cool, еще летом этого года. Впрочем, с тех пор автомобиль так и не добрался до России. Тем не менее, похоже, это вопрос времени, поскольку первые автомобили, готовящиеся к сертификации, уже прибыли на территорию нашей страны.

Предполагается, что реформенный Coolray для России ничем не будет отличаться от своего родственника, продающегося в «Поднебесной» под именем Binyue Cool. По сравнению с предшественником кроссоверу достанется видоизмененная передняя часть кузова и корма, а также другой салон и двигатель.

На место 3-цилиндрового полуторалитрового турбомотора с индексом JLH-3G15TD должен придти 4-цилиндровый «наддувный» агрегат BHE15-EFZ аналогичного объема, связку которому составит семискоростная роботизированная трансмиссия.

В китайской спецификации мощность модели за счет смены двигателя увеличилась незначительно – со 177 до 181 л.с., однако крутящий момент вырос существенно – с 265 до 290 Нм. С места до первой «сотни» такие кроссоверы разгонятся за 7,6-секунды, а их максимальная скорость составляет 200 километров в час против 195 км/ч на актуальном Coolray.

В КНР за обновленные кроссоверы Geely просят от 75 тысяч 800 до 119 тысяч 900 юаней. При пересчете на российскую валюту это около 700 тысяч – 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Разумеется, ждать таких цен на нашем рынке не стоит, поскольку даже дореформенный «паркетник» сейчас оценен минимум в 2 миллиона 290 тысяч рублей.