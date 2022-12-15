Огромный гибридный внедорожник Tank 500 готовится к выходу

Министерство промышленности и информатизации Китайской Народной Республики выложило в открытый доступ информацию о скором начале продаж гибридной версии рамного внедорожника Tank 500. Этот автомобиль, напомним, в следующем году должен добраться и до России, но в негибридной версии.

Сейчас Tank 500 продается в «Поднебесной» в версии «мягкий гибрид», которая подразумевает под собой использование ДВС в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. Такая система позволяет незначительно сократить расход горючего. Но новая концепция (версия PHEV) будет способна ездить чисто на электрической тяге и заряжаться от сети.

Внешне полноценный гибрид Tank 500 практически не будет отличаться от своего собрата за исключением наличия у него лючка для подзарядки.

Длина машины составит 4886 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм, а размер колесной базы будет равен 2850 мм. Это те же самые показатели, что и у «мягкогибридного» внедорожника». А вот вес окажется разным – новые Tank 500 будут иметь массу в 2675 кг, что на 175 кг больше, чем у «мягкого» гибрида.

В качестве двигателя для новинки выступит 2-литровый мотор E20NA, выдающий 252 лошадиные силы. Связку ему составит батарея емкостью 19,94 кВт/ч. В паре с электромотором силовая установка гибридного Tank 500 будет выдавать 420 лошадиных сил и 750 Нм, а ее средний расход топлива составит 4,4-литра на 100 километров. Запас хода на электротяге будет равен 45 километрам.

В 2023 году внедорожник Tank 500 наряду с его младшим собратом Tank 300 выйдут в продажу на российском рынке. Впрочем, появления «пятисотки» в полноценной гибридной версии у нас сейчас кажется событием маловероятным.