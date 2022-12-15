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Показан внедорожник Lada Niva с лежачим местом

От: Алексей Шмидт
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Автомобилям Lada Niva не впервой превращаться в специализированные машины, но некоторые варианты использования компактного внедорожника порой поражают воображение. Одним из таких проектов является «Нива» с лежачим местом, разработкой которой занималась дочка «Ростеха» – компания Ш«вабе-СпецАвто».

В основе машины, которая получила наименование «Медслужба М1», лежит внедорожник Lada Niva Travel.

Главной «фишкой» модели является быстрая трансформация салона, которая способна превратить пассажирское внутреннее убранство в интерьер медицинского назначения. 

Превращенный таким образом салон в медицинское пространство способно уместить двух пассажиров и одного больного на носилках или одного инвалида с коляской.

Для того, чтобы осуществить трансформацию, потребуется усилие только одного человека, что является неоспоримым плюсом для подобного рода техники. 

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