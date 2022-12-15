Выяснилось, как фигуристка Щербакова доработала кроссовер Omoda C5: фото

Суббренд компании Chery, носящий название Omoda, дебютировал в России совсем недавно. Первой его моделью стал кроссовер C5, дизайн которого разрабатывался в рамках концепции Art in Motion или «искусство в движении». Так что вполне логично, что стать амбассадором марки предложили Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.

На презентации Omoda C5 девушке вручили ключи от этого кроссовера, а недавно в ее Telegram-канале появились фотографии с этой машиной и необычными деталями. На всех сиденьях машины были установлены накидки с изображенным на них медведем.

Напомним, кроссовер Omoda C5 представляет собой автомобиль длиной 4400 мм, шириной – 1830 мм, высотой – 1588 мм. Таким образом, по габаритам и формату эта китайская модель является одноклассником моделей Skoda Karoq, Nissan Qashqai и Kia Seltos.

В основе «паркетника» лежит модульная платформа T1X, которая использовалась при создании известных на российском рынке моделей, таких как Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7.

На первых порах Omoda C5 будет предложена покупателям с безальтернативным двигателем и трансмиссией – это 1,5-литровый бензиновый «наддувный» мотор мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм, работающий в связке с клиноременным вариатором. Мотор может похвастать наличием турбокомпрессора фирмы Garrett и двух фазовращателей, а также способностью «переваривать» АИ-92.

С места до первой «сотни» Omoda C5 разгоняется за 9,9-секунды, а его максимальная скорость равна 195 километрам в час.

Минимальная цена на кроссовер, обозначенная автопроизводителем, составляет 2 миллиона 429 тысяч 900 рублей.