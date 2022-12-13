В России представили внедорожники Tank 300 и Tank 500, но их продажи начнутся нескоро

Долгожданное появление в России нового китайского автомобильного бренда, принадлежащего концерну Great Wall, не за горами. Официальный анонс новоиспеченной марки Tank в стране уже состоялся. В рамках него были продемонстрированы две модели, которые первыми появятся в России. Ими оказались внедорожники Tank 300 и Tank 500.

Впрочем, официальных поставок «танков» все же придется подождать. Продажи машин начнутся только в первой половине 2023 года.

Если верить словам официального амбассадора бренда Tank в России – актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, то предзаказ на внедорожники китайской марки будет открыт примерно в феврале.

В Haval Motor Rus (именно эта компания курирует проект) обещают, что на первом этапе автомобили бренда Tank можно будет приобрести в девяти городах России. В их числе: Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Воронеж, Челябинск, Тольятти и Нижний Новгород. Причем купить машину можно будет как в официальном автосалоне, так и онлайн-способом.

Tank 300 представляет собой внедорожник с длиной 4760 мм, шириной – 1930 мм, высотой 1927 мм. В качестве двигателя для него в Китае используется 227-сильный 2-литровый турбомотор, а трансмиссии – 8-скоростной «автомат».

Tank 500 по своему дизайну частично перекликается с большим внедорожником Toyota Land Cruiser 300, но он не только крупнее своего визави (габариты 5070x1934x1905), но еще и мощнее. В самом дорогом исполнении его приводит в движение 3-литровый V6, выдающий 349 лошадиных сил. Коробка передач 9-диапазонный «автомат».

Обе модели смогут похвастать большим дорожным просветом (224 мм), наличием системы полного привода, а также «понижайки» и блокировок дифференциалов.