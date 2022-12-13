Стало известно, сколько дилеры накручивают к заводским прайсам на авто

Система ценообразования на рынке автомобилей в последнее время становится все более непрозрачной. Первые вопросы к ней появились в 2020 году, когда возник дефицит микрочипов, а уже в этом году переросла в порой бешеные накрутки со стороны дилеров.

Журналисты новосибирского издания «НГС» решили выяснить, сколько сейчас составляет накрутка дилеров к рекомендованным розничным ценам на автомобили на примере собственного региона.

Так, по словам автора материала, с весны этого года прибавка со стороны автосалонов к ценам на машины за счет установки на них дополнительного оборудования достигала 500 тысяч рублей для массовых автомобилей и миллион – на премиальные.

В пример приводится бюджетный седан Solaris. В последний раз цены на него выросли 1 апреля 2022 года, когда базовая модификация этой 4-дверки с МКПП и 1,4-литровым ДВС подорожала до 1 миллиона 408 тысяч рублей (РРЦ). Сейчас на сайте Hyundai по-прежнему красуется эта же цена, однако у дилеров самым дешевым предложением «Соляриса» является машина с 1,6-литровым мотором и «автоматом» по цене в 1 миллион 630 тысяч рублей. По заводскому прайсу такой автомобиль стоит 1 миллион 599 тысяч рублей. Таким образом, разница между РРЦ и ценой дилера оказывается весьма незначительной – всего 31 тысяча рублей.

Куда более серьезные различия складываются с Toyota Camry. Заводская цена этой модели в базе составляет 2 миллиона 498 тысяч рублей, но дилеры продают такие машины минимум от 3 миллионов 116 тысяч рублей. Накрутка – 618 тысяч рублей.

Обновленный Kia Sportage с заводской ценой c 2-литровым ДВС и «автоматом» по прайсу от завода стоит 3 миллиона 29 тысяч 900 рублей, но автосалоны просят за него как минимум 3 миллиона 44 тысячи 900 рублей (разница – 15 тысяч рублей).

В случае с Volkswagen Polo разница между ценой, заявленной автопроизводителем, и дилерской, составляет 100 тысяч рублей, тогда как китайские кроссоверы Haval Jolion автосалоны предлагают без накруток по цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей.