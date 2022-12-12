В России появился «китайский Гелендваген» BAIC BJ80

Российский авторынок продолжает пополняться автомобилями, которые при нормальном развитии событий никогда бы на нем не появились. Всё благодаря параллельному импорту, открывшему возможность ввоза машин в страну без согласия автопроизводителя.

Недавним интересным пополнением на рынке стал китайский внедорожник BAIC BJ80. Главная особенность этой модели – дизайн, который частично перекликается с классическим «Гелендваген» (он же Mercedes-Benz G-Class).

Учитывая внешний облик, являющийся отсылкой к «Гелику», в «Поднебесной» не стали порочить честь этого немецкого вездехода и подсовывать под его оболочку обычный кроссовер. Так что BAIC BJ80 представляет собой полноценный рамный внедорожник с жестко подключаемой передней осью, «раздаткой», и электронной имитацией межколесных блокировок.

На российском рынке сейчас предлагаются вездеходы BJ80, комплектуемые 3-литровым бензиновым мотором V6, выдающим 280 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент такого агрегата равен 420 Нм. Что касается трансмиссии – то в качестве нее выступает 8-скоростная автоматическая коробка передач.

Машина является 5-местной. Внутри внедорожник может похвастать рядом опций, включающих в себя мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое, что можно увидеть в современных автомобилях.

Точная цена машины не называется, поскольку на нее прямым образом влияет курс валют на момент подписания договора. Тем не менее, на сегодняшний день частные компании готовы привезти китайского клона «Гелендвагена» в Россию примерно за 5 миллионов 580 тысяч рублей.