В Aurus не отказываются от экспортных планов

Компания Aurus не планирует отказываться от планов по экспорту своих машин за пределы России – в частности в Ближний Восток. С таким комментарием выступил руководитель отдела продаж и сервиса российского премиального бренда Артем Юсупов.

По словам топ-менеджера, планы остаются актуальными. Их реализация намечена на 2023 год. Сначала это будут Объединенные Арабские Эмираты, с дистрибьюторами которых будут заключены прямые договоры. В Aurus надеются, что таким образом можно будет начать отгрузку машин максимально оперативно.

Напомним, недавней премьерой Aurus в России стал люксовый внедорожник под названием Komendant. Автомобиль встал на конвейер предприятия «Елабуга», где с прошлой весны выпускается седан Senat.

Вседорожник уже доступен для предзаказа, но до покупателей доберется не раньше первого квартала 2023 года. Цены на него стартуют с отметки в 33 миллиона 700 тысяч рублей.

В ближайшие планы Aurus входит расширение своего модельного ряда новыми видами техники, такими как минивэн Arsenal и мотоцикл Merlon. Обе новинки должны появиться в следующие несколько лет.