Блогеры разобрали кроссоверы Haval и Changan с пробегом 100 тысяч км

Китайский кана Yiche заработал популярность в местном сегменте интернета благодаря публикации видеороликов, в которых блогеры подвергают разборке многие популярные «поднебесные» автомобили. На этот раз в их руки попали кроссоверы Haval H6 и Changan CS75 Plus – но не простые, а с пробегом 100 тысяч километров.

Оба вседорожника представлены в переднеприводном исполнении и оснащены полуторалитровыми «наддувными» моторами и роботизированными трансмиссиями. О том, что обнаружилось внутри подержанных китайских кроссоверов, рассказал YouTube-канал «Autochina», опубликовавший перевод ролика Yiche на русский язык.

Как отметили блогеры, к 100 тысячам километров пробега как Haval H6, так и Changan CS75 Plus подошли без каких-либо неисправностей. Единственное, что пришлось сделать с последним, так это заменить тормозные колодки из-за более высокого износа, чем у «Хавейла».

Оба «паркетника» могут похвастать наличием стальных кузовов, что позитивным образом скажется на цене ремонта в случае ДТП. У Haval площадь переднего усилителя бампера оказалась гораздо больше, чем у его визави (75 против 61%). При этом сам усилитель у CS75 Plus – алюминиевый.

В Haval решили не экономить и реализовали двери цельной конструкцией, подвешенной на кованых петлях, тогда как в Changan пошли другим путем – сделав их составными подвесив на штампованные петли.

Прокладка проводов в Haval H6 выглядит как образцово-показательная – жгуты оказались надежно закреплены и изолированы, однако у Changan CS75 Plus с этим есть проблемы (в частности с креплениями).

Преимущество «Хавейла» отметили и по части герметизации кузова, так и по защите днища. Кроме того, у H6 оказался более жесткий передний подрамник закрытого типа, тогда как у CS 75 Plus он выполнен максимально просто и полностью открыт.