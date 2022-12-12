У Jeep Wrangler появилась самая управляемая версия мощностью 840 л.с.

Разработчиком новой версии легендарного американского внедорожника является голландское тюнинг-ателье Sam’s Garage. Новое исполнение Wrangler получило название Zandvoort Edition. Оно является отсылкой к одноименному гоночному треку, расположенному на севере Нидерландов, где с недавних пор проходят в том числе этапы Формулы 1.

В основе трекового Jeep Wrangler лежит американский вариант Wrangler Rubicon 392. Доработки в нем затронули как шасси, так и двигатель, а также внешний облик внедорожника.

За изменения ходовой части отвечала нидерландский гоночный коллектив Bas Koeten Racing. О масштабах перемен пока неизвестно, но ясно, что машине достались более производительные тормозные механизмы и прочие компоненты, которые должны превратить рамный внедорожник на неразрезных мостах в пригодный для динамичной езды по гоночному треку.

22-дюймовые кованые колесные диски обуты в спортивные шины, а за звук мотора отвечает выхлопная система нового образца.

Что касается двигателя, то под капотом внедорожника установлен компрессорный 6,4-литровый мотор мощностью 840 лошадиных сил. В таком оснащении Wrangler Rubicon 392 продается в США.

Для заказчиков такого автомобиля предложена возможность перешить салон машины по собственному вкусу, а также заменить стоковые передние кресла на спортивные «ковши».

Какими окажутся динамические характеристики обещают рассказать позднее. То же самое касается цены на внедорожник.

Впрочем, уже сейчас можно предположить, что стоимость трековой версии Wrangler окажется гораздо выше, чем цена обычного Wrangler 4xe, который в Голландии стоит от 91 тысячи евро (5 миллионов 980 тысяч рублей).