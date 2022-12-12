Кроссоверы Geely в Казахстане оказались гораздо дешевле, чем в России – разница составила до 40%

Компания Geely приступила к официальным продажам своих автомобилей на рынке Казахстана. В рамках подготовки к этому событию ранее были открыты дилерские центры марки, которые расположились в Алматы, Астане, Костанае, Караганде и Шымкенте. Обещают, что в будущем их количество будет увеличиваться.

Пока для покупателей предложено только две модели – Coolray и Azkarra (в России Atlas Pro), однако вскоре появится еще и обновленная Tugella. Но самое интересное заключается в ценах на эти машины.

За автомобили, которые сейчас представлены в том числе и на российском рынке, в Казахстане просят гораздо меньшие деньги. Разница варьируется в пределах от 18 до 40 процентов.

Так, например, обновленный компакт-кроссовер Coolray предложен на казахстанском рынке по ценам от 11 миллионов 890 тысяч до 12 миллионов 990 тысяч тенге. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 580 – 1 миллиона 720 тысяч рублей. У нас же этот «паркетник» Geely оценивается в вилке от 1 миллиона 880 до 2 миллионов 40 тысяч рублей.

Более габаритный вседорожник Geely Azkarra стоит в соседнем государстве от 12 миллионов 990 до 15 миллионов 490 тысяч тенге (эквивалент 1 миллиону 720 – 2 миллиона 60 тысячам рублей). При этом в России этот же кроссовер, но с именем Geely Atlas Pro, оценен в сумму от 2 миллионов 210 до 2 миллионов 630 тысяч рублей.

Наконец, обновленная Geely Tugella, прием заказов на которую в Казахстане уже стартовал, предлагается там за 18 миллионов 490 тысяч и 19 миллионов 990 тысяч тенге (около 2 миллионов 460 – 2 миллионов 650 тысяч рублей по текущему курсу).

В России же эти же комплектации стоят 3 миллиона 450 и 3 миллиона 650 тысяч рублей соответственно. Таким образом, разница доходит до 1 миллиона рублей. А это, на минуточку, 40 процентов от цены российского варианта Tugella.