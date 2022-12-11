Москвич 2022: чем он отличается от китайского оригинала JAC JS4

В 2022 году в России был возрожден легендарный советский бренд «Москвич». Производство первых машин на этом предприятии в столичных «Текстильщиках» уже стартовало. Дебютной моделью оказался кроссовер «Москвич 3», который представляет собой клона китайского «паркетника» JAC JS4. Есть ли разница в двух этих автомобилях – разбирался Daily-Motor.Ru.

Дизайн

С момента анонса возрождения Московского автомобильного завода прошло менее полугода. Разумеется, за столь короткий срок изменить форму оптики или хотя бы бамперов исходной модели поставщик машинокомплектов не мог, а может быть даже и не пытался.

Поэтому «Москвичу 3» достались только оригинальные эмблемы со стилизованной буквой «М», а также белые «поворотники» вместо оранжевых у JAC JS4. Что касается мультимедийной системы, то в ней были исключены все упоминания о бренде JAC.

Техника

Разница в технической части заключается только в мощности двигателя. Если в случае с кроссовером JAC JS4 отдача турбомотора равна 136 лошадиным силам, то у «тройки» этот показатель за счет собственной прошивки управления составляет 150 л.с.

Цена

Стоимость кроссовера «Москвич 3» пока не объявлена, но некоторые источники, заслуживающие доверия, полагают, что она составит примерно 1,6 – 2 миллиона рублей в зависимости от выбранного уровня оснащения. Для сравнения, в Китае исходная модель JAC JS4 стоит почти в два раза дешевле, но поставляться в Россию, разумеется, по крайней мере официально не будет, чтобы не составлять конкуренцию «надежде» российского автопрома.