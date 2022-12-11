«Китайский УАЗ Хантер» готов к смене поколения: подробности

Китайская корпорация BAW известна тем, что с 60-х годов прошлого столетия выпускает внедорожник BJ212. Эта модель представляет собой утилитарный вездеход, который по дизайну сильно напоминает российский «УАЗ Хантер». Спустя более 60 лет с момента начала производства в BAW приняли решение осовременить эту модель, подготовив для нее второе поколение.

Ранее марка BAW принадлежала концерну BAIC, однако этим летом вышла из его состава, оставив «материнской» компании товарное наименование Beijing. Теперь же этой корпорации предстоит разработать второе поколение BJ212 собственноручно.

Из тех подробностей о «китайском УАЗ Хантер», которые периодически всплывают в Сети, уже известно, что автомобиль будет иметь более современный внешний облик, чем первая генерация, а также сможет похвастать современным салоном и наличием светодиодной оптики.

Внутреннее убранство модели сохранит острые линии, но обзаведется множеством новомодных систем, включая цифровую комбинацию приборов, сенсорный блок управления климатической системой и тачскрин мультимедийной системы.

А вот в техническом плане больших перемен не ожидается. Прежними должны остаться как рамная конструкция вездехода, так и его пружинная подвеска и неразрезной задний мост.

«Поднебесная» пресса прочит внедорожнику 2-литровый атмосферный мотор, в качестве альтернативы которому называет 2,4-литровый «наддувный» агрегат. Трансмиссию можно будет выбрать как механическую (5 скоростей), так и 8-диапазонную автоматическую.

Сроки премьеры новинки BAIC пока не раскрываются, но, скорее всего, дебют новой генерации BJ212 состоится в 2023 году.