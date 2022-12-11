ДомойАвтоновости сегодняУ первого кроссовера Ferrari появился тюнинг-кит от DMC

У первого кроссовера Ferrari появился тюнинг-кит от DMC

От: Алиса Шашкова
Копия 985e402fc5e8b8e372ad84f59e15b55a899b529a 1

Компания Ferrari совсем недавно начала прием заказов на новый кроссовер Purosangue, но для него уже оказался готов первый тюнинг-кит, позволяющий доработать и без того прекрасный внешний облик итальянского вседорожника. 

Его автором является ателье DMC, которое создавала свой комплект доработок из углеволокна на основе отсканированной с точностью до 0,2-мм 3-мерной модели. Благодаря этому решению тюнерам удалось собрать необходимую информацию о габаритах модели еще до официального старта ее поставок клиентам.

Тюнинг-комплект вносит точечные изменения в дизайн Purosangue. Так, например, в список экстерьерных улучшений итальянского кроссовера вошли: композитные навесные панели, доработанная выхлопная система, а также 24-дюймовые колесные диски (с Y-образными спицами).

11f552cecf5848a129b4f04a479ea72bbb3921a9

Кроме того, специалистами DMC были разработаны необычные расширители колесных арок, которые увеличат габаритную ширину машины на 3 см. Помимо них в комплект можно включить боковые юбки, накладки на бамперы, несколько антикрыльев для пятой двери.

Кастомные детали сделаны таким образом, чтобы устанавливаться в заводские крепления, что позволит не сверлить отверстия в дорогой машине. А благодаря тому, что углеволокно является легким материалом, на массу кроссовера тюнинг-комплект серьезного влияния не окажет. 

f2658e565027c3da839125ba1f403d5e77ecd056

Что касается технических доработок, то оно оказалось только одним – установка титанового выхлопа ZESAD GmbH с электронноуправляемыми заслонками. Впрочем, на производительности модели это не сказалось. Она, как и заводской вариант Purosangue выдает 725 л.с. и 716 Нм момента. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+