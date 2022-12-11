Блогер разобрал кросс-купе Chery Omoda C5, назвав все его минусы

Автомобильный YouTube-канал, занимающийся преимущественно разборкой автомобилей, которая демонстрирует все их преимущества и недостатки, опубликовал новый видеоролик. В нем пациентом стал купеобразный кроссовер Chery Omoda C5, недавно вышедший в продажу на российском рынке.

В обзоре использовалась самая дорогая комплектация «пятерки», оснащенная полным набором систем активной безопасности, а также обладающая 2-цветной палитрой кузова и панорамной крышей.

Ведущий канала «Клубный сервис» оказался удивлен тому, как в Omoda C5 реализована конструкция усилителей дверей. Вместо трубчатых деталей использованы металлические профили необычной формы. При этом пятая дверь оказалась и вовсе не усилена, однако это не помешало C5 получить 5 звезд в европейской серии краш-тестов EuroNCAP (максимальная оценка с точки зрения безопасности).

Лестной оценке Omoda C5 удостоилась и за наличие мягкого пластика в салоне, а также за гибкие и качественные материалы отделки. Однако о креплениях блогеры такого сказать не смогли. То же самое касается проводки, на которой сэкономили, уложив в жгуты не полностью.

Еще один недостаток, который касается исключительно российских условий эксплуатации – у литых колесных дисков Omoda C5 имеются составные пластиковые детали, которые используются исключительно в качестве декоративных элементов. Как долго она продержится на плохих российских дорогах остается только догадываться.

Резюмируя ведущий канала посчитал, что цена в 2 миллиона 700 тысяч рублей за кроссовер с безальтернативным передним приводом, 1,5-литровым турбомотором, вариатором и балкой сзади является слишком высокой.