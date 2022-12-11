В Сети показали, как могла бы выглядеть новая Lada «Двойка» (преемница ВАЗ-2102)

Компания «АвтоВАЗ», как и другие российские автопроизводители, столкнулась с проблемой потери ряда проектов. Впрочем, заместить их могла бы другая перспективная разработка, которая базировалась бы в недорогом сегменте, однако при этом обладала бы всеми необходимыми качествами с точки зрения вместительности.

В качестве образца для такой модели неназванные независимые дизайнеры использовали легендарный универсал ВАЗ-2102. По их мнению, новинка могла бы получить несколько иное название, но отсылающее к советской «классике» – Lada «Двойка».

Как видно на опубликованных рендерных изображениях, автомобилю мог достаться современный дизайн с налетом ретро-мотивов, включая зеркала заднего вида и хромированные псевдометаллические накладки на бамперах. При этом вся оптика машины обладает светодиодами, а радиаторная решетка может похвастать массивными размерами.

В качестве платформы для новинки могла бы выступить архитектура Lada Granta. Таким образом «АвтоВАЗу» удалось бы сделать цену на автомобиль максимально доступной. Учитывая родство с точки зрения «тележки» у актуального «вазовского» бюджетника Lada «Двойка» позаимствовала бы еще и 1,6-литровый мотор, выдающий 90 лошадиных сил. Связку ему, напомним, составляет 5-скоростная механическая трансмиссия.

В качестве ориентира даже называется прайс, не превышающий отметку в 1 миллион рублей. Разумеется, он является виртуальным, а не реальным. Ни о какой Lada «Двойка» (по крайней мере пока) речи не идет. Ближайшими новинками «АвтоВАЗа» должны стать Lada B-класса и кроссовер на базе Vesta.