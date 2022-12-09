Российские автодилеры рассказали, сколько марок осталось на рынке

Количество иностранных автомобильных брендов в России с весны этого года плавно сокращается. На сегодняшний день из общего числа в 60 марок остались только 14, три из которых являются российскими, а остальные – китайские. С такой информацией выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

По словам представителей организации, на сегодняшний день в РФ работает три отечественных бренда – это Lada, «ГАЗ» и УАЗ». Остальные марки являются иностранными, но только из одного государства – КНР. В их числе: Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton и Omoda.

Таким образом, с точки зрения присутствия на рынке брендов от различных государств российский авторынок уже сейчас является китайским на 78 процентов.

Напомним, ранее практически все европейские, американские и корейские марки приостановили поставки машин в Россию, однако многие из них продолжают ввозиться в страну по системе «параллельный импорт».