В Россию привезли 7-местный минивэн Volkswagen, который продается только в Китае

Несмотря на то, что поставки и производство автомобилей компании Volkswagen с весны этого года в России остановлены, продукция немецкого автогиганта все же умудряется добираться до нашей страны. Как правило, происходит это окольными путями через отельные страны. Но в этом заключается и плюс, поскольку некоторые автомобили, ввозимые в РФ, появиться на нашем рынке ранее никак не могли.

В частности речь идет о 7-местном минивэне Viloran, который разрабатывался специально для китайского рынка совместным предприятием SAIC Volkswagen.

Viloran для России предлагается в единственной комплектации с 2-литровым «наддувным» мотором, выдающим 220 лошадиных сил. Связку ему составляет 7-скоростная роботизированная трансмиссия и безальтернативный передний привод. В список оснащения модели входят цифровая комбинация приборов, многозонный климат-контроль, «капитанские» кресла на втором ряду с функцией электропривода, акустическая система с восемью динамиками и другие опции.

Дилеры обязуются поставить автомобили 2022 года выпуска, пробег которых будет околонулевым. Что касается цен, то разброс достаточно большой. Так, например, посредник из Владивостока обещает пригнать Viloran в Россию за 5 миллионов 590 тысяч рублей, тогда как его конкуренты из Санкт-Петербурга уже за 7 миллионов 490 тысяч рублей.

Напомним, официальная премьера минивэна VW состоялась весной 2020 года. Автомобиль построили на платформе MQB и в том же году запатентовали в России. Предполагалось, что Viloran станет глобальной моделью, однако за пределы КНР она так и не вышла.