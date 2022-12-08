Названы ТОП-5 иномарок по цене «Лады-Гранты», которые продаются в РФ

Эксперты оценили рынок автомобилей по цене около 1 миллиона рублей, назвав предложения, которые сейчас считаются сверхбюджетными. Все участники этого рейтинга ввозятся в страну по системе параллельный импорт.

На первую строчку журналисты издания «74» поставили Chevrolet Damas. Согласно объявлениям, опубликованным на различных сайтах России, стоимость этого антипода Lada Largus составляет от 700 до 800 тысяч рублей за готовую к постановке на учет иномарку 2022 года выпуска. В Россию сейчас завозят Damas казахстанской сборки. С этой страной, напомним, у РФ действует беспошлинный режим, что позволяет удерживать цену микроавтобуса на приемлемом уровне.

Вторым стал Chevrolet Spark. Ультракомпактный хэтчбек с автоматической коробкой передач в новом состоянии стоит сейчас от 900 до 1 миллиона 200 тысяч рублей. 5-дверки сейчас везут параллельным импортом также из Казахстана, где при пересчете на российскую валюту цены на них начинаются от 730 тысяч рублей.

Тройку замкнул Suzuki Ignis. Это бюджетный компакт-кроссовер, который может похвастать наличием системы полного привода. К сожалению, в наличии в России таких машин нет, но посредники обещают привезти его примерно за 800 тысяч рублей до Владивостока. Руль, разумеется, будет только правым.

Четвертая позиция досталась Hyundai Casper. Этот «паркетник» считается самым дешевым представителем сегмента SUV в линейке корейского бренда. Параллельно импортированные экземпляры сейчас оцениваются у нас в сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей. Правда на полный привод в случае с этой моделью расчитывать не приходится – она может быть только переднеприводной.

И, наконец, пятое место – самый дешевый электромобиль в мире – Wuling Hongguang Mini EV. В Китае этот автомобиль бьет все рекорды продаж, являясь самой дешевой батарейной моделью в мире по цене в 33 тысячи юаней или 300 тысяч рублей.

С учетом оплаты таможенной пошлины стоимость машины уложится в 500 тысяч рублей, но надо считать еще и доставку. В любом случае, прайс Wuling Hongguang Mini EV окажется меньше 1 миллиона рублей, так что этот вариант отлично вписывается в ценовую вилку, за которую сейчас можно купить только Lada Granta.