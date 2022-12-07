До России добрался самый дешевый кроссовер Hyundai – он стоит от 1 миллиона рублей

Компания Hyundai имеет в своем распоряжении на мировом рынке не только кроссовер Creta, но и ряд моделей из сегмента SUV, которые стоят гораздо дешевле экс-бестселлера в России. Самым недорогим среди них считается ультра-компактный «паркетник» под названием Casper. Такие кроссоверы дебютировали в прошлом году и успешно продаются на рынках развивающихся стран.

О появлении возможности приобрести кроссовер Casper в РФ стало известно из объявлений на крупнейших маркетплейсах страны. Там указано, что автомобиль доступен для покупки под заказ. Цены на кроссовер варьируются в пределах 1 миллиона 79 тысяч – 2 миллионов 100 тысяч рублей.

Впрочем, окончательная стоимость автомобиля будет рассчитываться в зависимости от даты заключения договора, поскольку на нее прямым образом оказывает влияние валютный курс.

Напомним, длина кроссовера Casper составляет 3595 мм. Из-за компактного кузова внутри могут разместиться только четыре человека, а багажник не способен похвастать большим объемом.

Внешне автомобиль выделяется необычным дизайном: круглые фары встроены в светодиодные ободки дневных ходовых огней, а ручки задних дверей скрыты в задних стойках.

Двигатели «Каспер» использует те же, что и популярная малолитражка Kia Picanto. Речь идет о литровом атмосфернике и турбомоторе, которые выдают 76 и 100 лошадиных сил. Связку им составляет 4-скоростная автоматическая трансмиссия.

Полного привода у Hyundai Casper нет. Ее корейский автогигант не предусмотрел вовсе.