В Lada пока не будет АКПП – «АвтоВАЗ» назвал новые сроки

Компания «АвтоВАЗ» постепенно возвращает в оснащение автомобилей Lada ранее, казалось, утерянные навсегда опции. Так, например, не так давно стартовало производство моделей Granta и Niva с подушками безопасности. Что касается остальных опций, включая систему ABS, то она должна вернуться в «Лады» в 2023 году. А вот с системой ESP и автоматической трансмиссией всё, похоже, оказалось сложнее.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов дал интервью изданию «Forbes», в рамках которого назвал новые сроки «кэмбека» электронной системы контроля устойчивости и АКПП на автомобили Lada.

«В течение 2024 года вернем электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач», – приводит слова руководителя тольяттинского автогиганта источник.

В этом же интервью господин Соколов в очередной раз раскрыл список новых моделей Lada, которые появятся в продаже в ближайшие годы. В их числе – бюджетное семейство Lada B-класса, построенное на платформе Renault CMF-B.

Эскиз Lada B-класса

По словам президента «АвтоВАЗа», эта новинка, выход которой запланирован на 2024 год, будет ориентирована в первую очередь на молодежную аудиторию благодаря его дизайну и опциям.

Эскиз кроссовера Lada на базе Vesta

Что касается другой новинки Lada, то ей окажется кроссовер на базе семейства Vesta. Модель будет относиться к классу B+, поэтому по габаритам окажется крупнее Granta и Vesta. На «АвтоВАЗе» рассчитывают на то, что производство такого SUV стартует в конце 2025 года и займет нишу покинувшего российский рынок кроссовера Renault Duster.