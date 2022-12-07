До России добрались подешевевшие кроссоверы Hyundai Santa Fe – они стоят 4 млн рублей

До недавнего времени автомобили Hyundai Santa Fe собирались на мощностях калининградского завода «Автотор» крупноузловым методом. После того, как стало известно, что производство автомобилей Kia и Hyundai на нем будет прекращено, «Санта Фе» начали завозить в Россию из Южной Кореи. Это сильно ударило по прайс-листам на эту модель. Но теперь, похоже корейский вседорожник удалось сделать дешевле.

В дилерских сетях Hyundai в РФ появились кроссоверы Santa Fe, но ввезенные уже не из Кореи, а из Казахстана. Стоят они примерно на 1 миллион рублей дешевле, чем те, что были ввезены в страну по официальным каналам.

Цена на Santa Fe в Казахстане варьируется от 18 миллионов 590 до 20 миллионов 790 тысяч тенге. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 500 – 2 миллионов 795 тысяч рублей.

Таким образом, продавцам оказалось выгодно закупать кроссоверы в соседнем государстве даже несмотря на затраты с точки зрения логистики.

Впрочем, определенные нюансы с такими машинами все же есть. К примеру, на них не распространяется официальная гарантия, поэтому можно рассчитывать лишь на гарантийные обязательства, представляемые самим автосалоном, который продал машину.

За 4 миллиона рублей дилеры Hyundai предлагают Santa Fe в богатой комплектации с кожаным салоном, подогревом и вентиляцией передних сидений, а также цифровой комбинацией приборов, функцией автопарков и акустикой фирмы Harman/Kardon.