Nissan собирается выйти из альянса с Renault по важной причине

Компания Nissan подписала соглашение с концерном Renault о стратегическом партнерстве еще в 2016 году. С тех пор к альянсу присоединился еще и Mitsubishi, но теперь оставаться в нем не хочет «Ниссан». По информации издания «Bloomberg», ссылающегося на собственные источники, японский автопроизводитель готов отказаться от сотрудничества с Renault из-за партнерства французов с китайской Geely.

Как отмечает источник сведений, в руководстве Nissan опасаются, что технологии, разработанные компанией, утекут в руки «поднебесного» автогиганта.

Недавно совет директоров и руководство Nissan высказали собственные опасения по поводу того, что в скором времени интеллектуальная собственность компании может попасть под угрозу.

Вместе с Renault «ниссановцы» владеют около 500 новационными технологиями, в том числе в областях электрификации автомобилей, а также автономного вождения, гибридных силовых установок, батарей, систем безопасности, ПО для управления аккумуляторами и многие другие.

Впрочем, окончательное решение по вопросу выхода из альянса пока не принято. Сейчас Nissan ищет возможности получения гарантий от Renault о том, что ее ключевые технологии не достанутся Geely. Более того, компания уже намеревалась покинуть альянс в 2020 году после скандала с Карлосом Гоном, однако в итоге это ни к чему так и не привело. Не исключено, что точно так же окажется и на этот раз.

О том, что компания Renault заключила соглашение о партнерстве с китайской корпорацией Geely, стало известно в ноябре 2022 года.